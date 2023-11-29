Як зробити ялинку з підручних матеріалів: добірка найкращих ідей

Вже зовсім скоро нас чекає період різдвяних і новорічних свят. Це означає, що все більш актуальним стає питання з ялинками. Хочеться, щоб зимова красуня мала гарний вигляд.

Важко уявити Різдво та Новий рік без красивої ялинки. Багато людей відмовляються ставити живе дерево й шукають певні альтернативи. Можна зробити ялинку з підручних матеріалів, й таким чином зберегти природу. Кілька ідей – зібрав 24 Канал.

До теми 3 ідеї новорічних композицій з гілок ялинки, які легко можна зробити вдома

Створення ялинки своїми руками: цікаві ідеї

Дуже простий спосіб, який не потребує багато зусиль – це зробити ялинку з новорічних іграшок. З'єднайте їх між собою зручним для вас способом. Перед цим треба підготувати каркас, на який будемо клеїти кульки. І то вже можна кріпити. Обирайте кольори, які вам до душі.



Ялинка з новорічних кульок / Фото Pinterest

Інший варіант – створити ялинку з ниток. Тут необхідно намотати нитку на форму із картону у вигляді конуса. Її закріплюють клеєм: коли речовина висихає, картон треба відірвати. Зверху можна оздобити маленькими зірочками або іншими крихітними прикрасами.



Ялинка з ниток / Фото Pinterest

Якщо ви не хочете робити ялинку з ниток, то можна спробувати дещо інше. Але тут також знадобиться конус із картону, найкраще – яскравого кольору. Тоді за допомогою клею треба кріпити кольорові камінчики. Зовні виглядає дуже стильно й естетично.



Ялинка з кольорового каміння / Фото "Руками"

Зараз все більшої популярності набуває стабілізований мох. Він може бути гарною альтернативою живій ялинці завдяки своєму яскравому зеленому кольору. До того ж цей матеріал не колеться та є доволі м'яким. Ви можете викласти його у бажану для вас форму та оздобити засушеними апельсинами, шишками та іншими прикрасами.



Ялинка з моху / Фото joy-pup.com

Інші креативні ідеї



Ялинка у формі драбини / Фото joy-pup.com



Ялинка у формі гірлянди / Фото Pinterest



Ялинка у вигляді книжок / Фото Pinterest



Ялинка з паперу / Фото "Руками"