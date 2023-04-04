Яку картоплю краще садити: сорти для багатого і смачного врожаю

Картопля є чи не найбільш популярним коренеплодом в Україні. Смажена, варена, печена, пюре – вона смачна у різних варіаціях. Втім, щоб їсти таку картоплю, треба обрати правильні сорти.

Після Великодня у багатьох українських сім'ях розпочнуться городні роботи. Кожен садівник хоче отримати гарний урожай. А от які сорти краще обирати, щоб досягти бажаного, читайте далі.

Це цікаво Урожаю будуть повні відра: як доглядати за черешнею

Ред Скарлет

Картоплю будете збирати вже за 60-70 днів після посадки. Урожай виростає великим і може довго стояти. З одного кілограма Ред Скарлет можна зібрати 20 кілограмів картоплі.

Втім, спеки такий сорт не любить. Коли на вулиці +30° C, картоплю треба підгортати і поливати.

Рів'єра

Цей сорт починає родити через 50-65 днів після посадки. Кажуть, що перший урожай можна викопувати вже через 40 днів.



Сорти для садіння картоплі / Фото Pexels

Рів'єра дає великий урожай і стійка до фітофторозу і картопляної парші. Переважно з одного куща можна зібрати 10-14, буває, і 20 картоплин.

Констант

Цей сорт картоплі швидко дозріває. Перший урожай можна викопувати вже через 50 днів. Розмір –доволі великий, стійка до шкідників. Сорт констант родить на добре підживленому ґрунті.

Гранада

Це німецький сорт, який підійде для запікання і смаження. Дозріває близько 70-80 днів. З одного куща можна отримати 12 картоплин.

Гранада має імунітет до хвороб і довго зберігається. Росте велика, вага однієї – 150-200 грамів.

Нагорода

Нагорода – невибагливий до ґрунту сорт, який росте у всіх областях України. Характеризується великим розміром картоплин, вага однієї – близько 300 грамів.

Автор: Вікторія Козар