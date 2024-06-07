2 кольори весільної сукні, у яких не можна виходити заміж: інакше швидко розлучитеся

Зазвичай наречені обирають весільну сукню білого кольору, адже цей варіант вважається традиційним. Однак деякі дівчата люблять експериментувати та йти проти правил, тому одягають доволі незвичайне плаття або навіть екстравагантне.

Народні прикмети стверджують, що колір сукні дівчини, яка виходить заміж, має важливе значення. Що не підходить для такої події, знає LifeStyle 24.

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Яких кольорів не має бути весільна сукня

Нареченій категорично заборонено одягати плаття чорного та червоного кольорів. Перший заведено вважати траурним, а другий – занадто агресивним. Якщо порушити це правило, то на подружжя чекає швидке розлучення. У народі кажуть, що стосунки навіть можуть закінчитися доволі трагічно.

Не рекомендується купувати або шити коротку весільну сукню, оскільки таким же буде сімейне життя закоханої пари. Крім того, не варто обирати окремо спідницю та корсет (краще цілісне плаття) та вбрання з глибоким вирізом.

Які кольори не варто вибирати для весільної сукні / Фото Canva

У яких кольорах гостям не можна приходити на весілля