Важлива деталь: на якій відстані садити перець у відкритий ґрунт

Правильна відстань при посадці перцю може зіграти важливу роль для майбутнього врожаю. Це досить важливий фактор розвитку для цих овочів. На якій відстані садити перець у відкритий ґрунт – читайте далі.

Під час посадки перцю є деякі чинники, які треба врахувати, якщо хочете збирати соковиті плоди. Один з таких – правильна відстань між рослинами. 24 Канал розповість, на якій відстані садити перець у відкритий ґрунт.

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На якій відстані садити перець в землю

Під час садіння перцю у відкритий ґрунт важливо забезпечити достатню відстань між рослинами для забезпечення їх здорового росту та розвитку. Рекомендована відстань залежить від сорту перцю та умов вирощування, але переважно перець треба садити на відстані приблизно 30-45 сантиметрів між рослинами.

Якщо ви садите низькорослий перець, можна залишати меншу відстань, ближче до 30 сантиметрів. Для високорослих сортів, особливо якщо вони потребують підтримки, рекомендується залишати більшу відстань, десь 45 сантиметрів.



Посадка перцю / Фото Agronomist

Важливо також враховувати міжрядкову відстань. Зазвичай радять залишати відстань між рядками приблизно 60-90 сантиметрів. Це дає достатньо простору для розсіяння світла, повітряного обміну та росту рослин.

Загалом, відстань між рослинами впливає на доступ до світла, повітря та поживних речовин для кожної рослини. Дотримання рекомендованої відстані допоможе забезпечити здоровий ріст перцю та збільшити врожайність.

Як садити перець

Ось кілька кроків, які можна виконати при садінні перцю в землю: