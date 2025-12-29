Більшість парфумів з шоколадом очолюють списки найбажаніших ароматів, тому їх варто додати до своєї колекції, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Чимало чоловіків шукають подарунок для жінки на Новий рік, тому аромат підійде ідеально.

Гурманські аромати підходять не кожному, але через їх солодкий характер їх часто недооцінюють, тому до шоколадних парфумів варто придивитися.

Які шоколадні парфуми подарувати на Новий рік?

Black Phantom by Kilian

Культовий аромат має запах темного шоколаду, який переплітається з ромом, кавою та мигдалем. Аромат насичений, тому найкраще розкривається взимку та у вечірній час.



Найкращі аромати на Новий рік / Фото Pinterest

Black Orchid Reserve від Tom Ford

Ці парфуми є глибшою інтерпретацією легендарних ароматів Black Orchid. Шоколадні нотки підсилюють запах квітів та землисті акорди, формуюючи незабутній аромат. Парфум ідеально підходить для вечора.



Найкращі аромати на Новий рік / Фото Pinterest

Pardon від Nasomatto

Аромат має стриманий та вишуканий запах, бо поєднує в собі деревину, спеції й має тютюновий шлейф. Аромат є унісексом для поціновувачів складних композицій.



Найкращі аромати на Новий рік / Фото Pinterest

Choco Violet від Mancera

Аромат є м’яким та виразним. Шоколад парфуму поєднується з фіалкою та ваніллю. Пудровий аромат має затишний шлейф, який підходить для щоденного використання в холодну пору.



Найкращі аромати на Новий рік / Фото Pinterest

Для новорічної ночі жінкам рекомендовано обрати кілька вишуканих ароматів: Valentino Born in Roma Donna Extradose, Chanel Chance Eau Splendide, Dolce & Gabbana My Devotion Eau de Parfum Intense, Dior Miss Dior Essence, Marc Jacobs Perfect Absolute, пише City Magazine.

Які ще є цікаві аромати?