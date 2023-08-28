Back to school: який манікюр зробити у школу восени 2023 – трендові ідеї

Вже за кілька днів 1 вересня – вчителі та учні повертаються до школи. Який манікюр найкраще пасуватиме в атмосфері навчального закладу – ми підібрали найкращі ідеї.

Літні дні підходять до завершення, а разом з ними – безтурботний час канікул. 24 Канал підібрав найкращі варіанти манікюру, з яким можна повернутися до школи. Ці ідеї підійдуть всім – і ученицям-підліткам, і вчителям.

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"Голі" нігті

Мінімалістичний манікюр – один з найкращих варіантів для школи. Для нього потрібні лише засоби для догляду та прозорий або напівпрозорий лак. Нігті завжди виглядатимуть доглянутими й матимуть натуральний вигляд.



Манікюр у школу / Фото з інстаграму Ірам Шелтон

Синьо-жовтий

Патріотичний манікюр може бути виявленням позиції як для учениці, так і для вчительки. А ще це спосіб віднаходити в собі сили, коли під час уроку вкотре завиє сирена повітряної тривоги.



Манікюр у школу / Фото з інстаграму SOLOVEY nail art studio

Лаконічний нюд

Комусь нюдовий манікюр може здатися банальним і простим, але це чудовий варіант на будні. Та й тут є місце експериментам – можна пробувати різні відтінки, поєднувати його з френчем, додавати краплю блиску або робити колір матовим.

Омбре

М'яке омбре на нігтях – гарний спосіб підкреслити довжину. Перехід можна робити з тону ваших нігтів до будь-якого іншого кольору – рожевого, білого, блакитного. Оригінальним та більш яскравим варіантом буде блискуче омбре.

Вся увага деталям

Базовий манікюр з дрібними деталями на нігтях – можливість проявити себе, свою особистість, але й не робити це надто кричуще. Якщо ви не хочете вдаватися до вимальовування деталей, можна наклеїти на базу різноманітні наліпки.



Манікюр у школу / Фото з інстаграму Бетіни Голдштейн