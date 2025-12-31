За словами астрологів, колір сукні відіграє значну роль, бо може стати магнітом для успіху та здійснення всіх мрій у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які кольори сукні обрати на Новий рік?

Червоний

Цей колір є беззаперечним фаворитом в новорічну ніч. Сукня здатна зарядити рік на перемоги, сміливість та впевненість у собі. Окрім червоного також добре працює бордовий та глибокий винний відтінок.

Жовтий

Колір пов’язаний зі стихією Вогню, тому стане вдалим вибором на Новий рік. Альтернативою може бути помаранчевий відтіок чи карамельні тони.

Золотий

Для тих, хто прагне у Новому році достатку й фінансового зростання, рекомендовано звернути увагу на золоті, мідні чи бронзові відтінки. Мають ефектний вигляд сукні з блискітками, лелітками чи камінчиками.

Коричневий

Коричнева палітра підійде тим жінкам, які шукають для себе стримані, але доречні варіанти. Колір асоціюється з природо та землею, тому легко допоможе створити врівноважений образ.

Землисто-зелений

Теплі та глибокі відтінки зеленого принесуть відчуття стабільності. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче рік наповнений рухом та змінами.

Від яких кольорів варто відмовитися?

За східними традиціями, на Новий рік варто відмовитися від чорних, графітових, бежевих та сірих образів. Ці кольори зовсім не резонують з енергією Вовняного Коня. А ще варто уникати всієї гами синіх відтінків, оскільки вони асоціюються з водою й можуть загасити вогняну енергію.

А от популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Які ще поради треба знати?