Не тільки троянди та ромашки: цікаві ідеї оригінальних букетів на 8 березня
8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. У це свято квіти є один з найпопулярніших подарунків. Однак букет можна виконати в цікавому стилі та зробити його оригінальним. Різні варіанти букетів – дивіться далі.
24 Канал підготував підбірку цікавих ідей букетів на подарунок для ваших рідних та близьких жінок.
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5 ідей оригінальних букетів на 8 березня
Букет з фруктів
Букет із фруктів – це не тільки надзвичайно естетично, але й корисно. Адже таким подарунком можна буде смачно посмакувати. Букет можна зробити з найрізноманітніших фруктів: як екзотичного ківі й ананаса, так і традиційного яблука й винограду.
У композиції також можна поєднувати фрукти з квітами або навіть овочами. Такий букет стане приємним сюрпризом для жінки.
На 8 березня можна подарувати букет з фруктів / Фото Pinterest
Ідея букета з фруктів / Фото Pinterest
Солодкий букет
Тим хто любить солодощі, можна подарувати солодкий букет. Композиції створюють з найрізноманітніших цукерок, батончиків, шоколадок, зефіру та маршмелоу. Солодкий букет має досить цікавий та небанальний вигляд. Тому є гарним подарунком, щоб здивувати найрідніших.
Ідея содкого букета / Фото Pinterest
На 8 березня можна подарувати букет з цукерок / Фото Pinterest
Букет з цукерок – гарний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest
Солоний букет
Окрім солодких букетів, є також солоні. Такі композиції складаються з різних солоних смаколиків, таких як: сир, ковбаса, горішки, овочі та навіть алкоголь. Солоний букет є досить неординарним подарунком, тому чудово підходить креативним особистостям.
На 8 березня можна подарувати солоний букет / Фото Pinterest
Букет в коробці
Ще одним оригінальним варіантом букета є квіти в коробці. Такий букет вже встиг стати досить популярним трендом серед подарунків. Квіти в коробі виглядають вишукано та елегантно. Крім того, до деяких квіткових композицій додають також солодощі.
Букет в коробці – оригінальний подарунок на 8 березня / Фото Pinterest
Незвичайні квіткові композиції
Якщо ви все-таки прихильник неїстівних букетів, тоді можна обрати цікаві квіткові поєднання. Наприклад, актуальними залишаються букети з бавовни, яку поєднують в різні красиві композиції.
На 8 березня можна подарувати букет з бавовною / Фото Pinterest