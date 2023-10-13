Віщі сни можуть символізувати важливі події або зміни в життя. На них треба звернути увагу Скорпіонам, Рибам і Водоліям.

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Скорпіон

Ці люди мають дуже сильну інтуїцію в житті. І у снах це також може проявитися. Очікуйте, що сьогодні вам присниться щось особливе. Ймовірно, події у цьому сновидінні можуть трапитися у реальності.

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Риби

Представникам цього знаку треба уважно придивитися до знаків, які їм з'являються. Вони приходять не просто так. Цієї ночі ви можете побачити сон, який через певний час збудеться. Запам'ятайте його та будьте готовими.

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Водолій

Водолії – переважно затяті скептики. Вони майже ні у що не вірять. Але схоже, ця тенденція може змінитись. Тому сьогодні очікуйте дуже реалістичний сон. Все, що ви там побачите, може зовсім скоро здійснитися. А добре чи погано це, залежить від вашого сприйняття.

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