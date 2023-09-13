Так, найбільше заздрять чоловікам, народженим під знаком Овна, Козорога, Скорпіона та Лева. Чому саме, розповідає 24 Канал.

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Овен

Жага цих чоловіків до успіху та незалежності привертає увагу людей. Овни є енергійними лідерами, завжди готовими зробити перший крок і взяти ініціативу у свої руки. Впевненість і сміливість – основне джерело їхньої переваги. Дуже часто цим чоловікам заздрять інші.

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Козоріг

Представники цього знаку зодіаку дуже працьовиті. Їхнє наполегливе прагнення до досягнень та амбіційність викликають захоплення та заздрість у багатьох. Козороги йдуть до мети впевнено та систематично, незалежно від перешкод, що стоять перед ними.

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Скорпіон

Нестримні, небезпечні та самозакохані. Скорпіони мають потужну привабливість, тож можуть привернути увагу чи не всіх. Спритність і стратегічне мислення роблять їх непередбачуваними та успішними, через що інші нерідко заздрять.

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Лев

Ці природжені лідери завжди прагнуть бути в центрі уваги. І їм це прекрасно вдається. Леви блискучі, впевнені та креативні. Харизма і впливовість цих чоловіків можуть стати причиною заздрості й навіть неприязні. Річ у тім, що з Левами дуже важко, майже неможливо конкурувати.

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