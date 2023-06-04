Покажуть на двері: цих 2 знаків зодіаку звільнять з роботи наступного тижня

Відсутність нових здобутків, перевтома та інші причини можуть призвести до звільнення. Які знаки зодіаку можуть втратити роботу наступного тижня, читайте нижче.

Новий тиждень стане ризикованим та проблемним у сфері роботи. Леви та Тельці можуть зазнати звільнення, пише 24 Канал.

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Телець

Наступного тижня у Тельців буде надто багато сварок та конфліктів з колегами. Постійні скандали можуть набриднути начальству, тому воно покаже вам на двері.

Щоб уникнути звільнення, варто спробувати знайти спільну мову з працівниками компанії та зблизитися.

Гороскоп для Тельців

Лев

Левам цього тижня дорікатимуть через недосконале виконання своїх обов'язків та погану продуктивність.

Не варто одразу опускати руки та піддаватись рішенню боса, а продемонструвати себе з кращого боку.

Гороскоп для Левів