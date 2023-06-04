Новий тиждень стане ризикованим та проблемним у сфері роботи. Леви та Тельці можуть зазнати звільнення, пише 24 Канал.
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Телець
Наступного тижня у Тельців буде надто багато сварок та конфліктів з колегами. Постійні скандали можуть набриднути начальству, тому воно покаже вам на двері.
Щоб уникнути звільнення, варто спробувати знайти спільну мову з працівниками компанії та зблизитися.
Гороскоп для Тельців
Лев
Левам цього тижня дорікатимуть через недосконале виконання своїх обов'язків та погану продуктивність.
Не варто одразу опускати руки та піддаватись рішенню боса, а продемонструвати себе з кращого боку.
Гороскоп для Левів