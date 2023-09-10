Вже цієї осені: на 3 знаків зодіаку чекають кардинальні зміни в житті
Восени цього року представники кількох знаків зодіаку можуть стикнутися зі зміною подій. Їх чекатимуть кардинальні зміни в житті.
У кількох знаків зодіаку цієї осені з'явиться можливість змінити своє життя на краще. На Овнів, Раків та Козорогів можуть чекати кардинальний поворот подій, пише 24 Канал.
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Овен
Для Овнів осінь буде часом нових сторінок в особистому житті. Можливо, ви зустрінете когось, хто покаже вам світ з іншого несподіваного боку.
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Рак
Для Раків ця осінь може призвести до глибоких трансформацій. Ви будете готові взяти на себе ризик і піти в невідоме, щоб досягти своїх мрій і цілей. Будьте відважними й цілеспрямованими.
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Козоріг
Осінь обіцяє Козорогам подорожі та дослідження. Ви можете відкрити для себе нові місця і культури, що масштабно розширять ваш світогляд. Ви зможете знайти нових людей, які поділятимуть ваші ідеали й цінності
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