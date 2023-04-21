Астрологи пророкують непрості вихідні для трьох знаків зодіаку. Овнам, Ракам і Рибам варто бути обережними – вони проходитимуть справжню витримку на міцність, повідомляє 24 Канал.

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Овен

Фатальна помилка, яку можуть допустити представники Овнів, пов'язана з особистим життям. Астрологи кажуть, що на тлі напружених стосунків ви можете зірватись й сказати багато поганого у бік людей, що люблять вас. Якщо ви проявите витримку, то зможете зберегти стосунки з другою половинкою або найкращим другом.

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Рак

Цими вихідними Ракам потрібно бути уважними щодо своїх витрат та фінансів. Відмовтеся від великої покупки, яку ви планували довгий час. Є ризик, що вас обмануть.

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Риби

Емоційність Риб може зіграти з ними у поганий жарт. Астрологи радять бути спокійними та виваженими. Їм варто зважувати кожне рішення, щоб не зробити фатальну помилку, яка зруйнує життя.

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