Ці 4 знаки зодіаку завжди притягують неприємності

Астрологи впевнені, що представники деяких знаків зодіаку можуть притягувати неприємності. Дехто навіть називає їх "ходячим нещастям".

Овни, Водолії, Терези та Близнюки. Саме ці чотири знаки, за словами астрологів, найчастіше потрапляють у неприємні ситуації, передає 24 Канал.

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Овен

Представники цього знаку зодіаку можуть притягувати неприємності. Зокрема, через свою впертість і безкомпромісність. Вам варто пам'ятати про важливість толерантності до інших людей.

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Водолій

Водолії дуже відповідальні й можуть переживати буквально про все. Ці люди нерідко песимістично налаштовані, через що можуть притягувати неприємності. Водоліям варто не зациклюватися на негативі й переживаннях, що станеться щось погане.

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Терези

Терези можуть притягувати неприємності через свою чутливість та перфекціонізм. Важливо навчитися не брати все близько до серця і давати собі можливість помилятися.

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Близнюки

Близнюки можуть притягувати неприємності через свою подвійну натуру та нестійкість. Важливо контролювати свої емоції й навчитися налаштовувати себе на здоровий оптимізм.

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