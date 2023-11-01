Ці 4 знаки зодіаку завжди притягують неприємності
Астрологи впевнені, що представники деяких знаків зодіаку можуть притягувати неприємності. Дехто навіть називає їх "ходячим нещастям".
Овни, Водолії, Терези та Близнюки. Саме ці чотири знаки, за словами астрологів, найчастіше потрапляють у неприємні ситуації, передає 24 Канал.
Цікаво Навіть на пустому місці: хто зі знаків зодіаку найчастіше влаштовує скандал у стосунках
Овен
Представники цього знаку зодіаку можуть притягувати неприємності. Зокрема, через свою впертість і безкомпромісність. Вам варто пам'ятати про важливість толерантності до інших людей.
Гороскоп для Овнів
Водолій
Водолії дуже відповідальні й можуть переживати буквально про все. Ці люди нерідко песимістично налаштовані, через що можуть притягувати неприємності. Водоліям варто не зациклюватися на негативі й переживаннях, що станеться щось погане.
Гороскоп для Водоліїв
Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, які до кінця осені казково розбагатіють
Терези
Терези можуть притягувати неприємності через свою чутливість та перфекціонізм. Важливо навчитися не брати все близько до серця і давати собі можливість помилятися.
Гороскоп для Терезів
Близнюки
Близнюки можуть притягувати неприємності через свою подвійну натуру та нестійкість. Важливо контролювати свої емоції й навчитися налаштовувати себе на здоровий оптимізм.
Гороскоп для Близнюків