Овны, Водолеи, Весы и Близнецы. Именно эти четыре знака, по словам астрологов, чаще всего попадают в неприятные ситуации, передает 24 Канал.

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Овен

Представители этого знака зодиака могут привлекать неприятности. В частности, из-за своего упрямства и бескомпромиссности. Вам следует помнить о важности толерантности к другим людям.

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Водолей

Водолеи очень ответственны и могут переживать буквально обо всем. Эти люди нередко пессимистично настроены, из-за чего могут привлекать неприятности. Водолеям следует не зацикливаться на негативе и переживаниях, что произойдет что-то плохое.

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Весы

Весы могут привлекать неприятности из-за своей чувствительности и перфекционизма. Важно научиться не брать все близко к сердцу и разрешить себя ошибаться.

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Близнецы

Близнецы могут привлекать неприятности из-за своей двойной натуры и неустойчивости. Важно контролировать свои эмоции и научиться настраивать себя на здоровый оптимизм.

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