Часто ці люди не усвідомлюють, що стають енергетичними вампірами. І насправді не завжди тут є їхня провина, розповідає Collective World.

До теми Мрії стають реальністю: які китайські знаки зодіаку зірвуть куш у 2026 році

Липень

Народжені у липні від природи є надзвичайно чутливими та емпатичними. Вони вміють підтримати інших людей. Та є проблема. Вони часто не отримують цього у відповідь.

Багато хто відчуває себе виснаженим після розмови з липневими. Насправді вони просто хочуть, аби хтось прожив їхні емоції. Так само як вони проживають емоції інших людей.

Серпень

Люди, які народилися у серпні, вміють виділитися. Вони – яскраві та неповторні. Часто їх називають "душею компанії". Але звідти й приходить проблема. У цьому постійному бажанні виділитися іноді їх стає аж забагато. Оточення не може постійно звертати на них увагу.