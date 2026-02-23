Мрії цих знаків зодіаку обов'язково збудуться у 2026 році. Настає справді тріумфальний період. Але один нюанс! Працювати над мріями доведеться багато, розповідає People.

Кінь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

2026 – це ваш рік. Утім, не все так просто. З одного боку, ваша мрія стане, як ніколи, близькою. З іншого боку, потрібно буде посилено працювати, аби її досягнути.

Попереду – значні виклики, серйозна відповідальність та несподівані повороти. Якщо будете достатньо працювати, то мрія, пов'язана з великою покупкою, обов'язково здійсниться. Удача буде на вашому боці, але просто так вона не прийде. Потрібно багато працювати.

Лютий, червень, жовтень – ваші найуспішніші місяці у цьому році.

Коза (Вівця) (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Представники цього знаку зодіаку увійшли в один з найуспішніших для себе років у 2020-х. Ви притягуєте удачу та симпатію інших людей. Не дивно, що рік буде особливо успішним для дружби та нових знайомств. А особливі успіхи прийдуть в кар'єрному плані. Можливий серйозне зростання доходу або ж вигідна пропозиція, від якої неможливо відмовитися.

Березень, червень, листопад будуть найбільш успішними у цьому році.