Астрологи назвали 2 знаки зодіаку, які часто особливо непередбачувані у стосунках. Зустрічатися з ними або навіть будувати сім'ю – це ще те випробування. І не кожен це витримає, розповідає 24 Канал з посиланням на Collective World.

Хто постійно тікає від стосунків

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Близнюки закохуються легко та щиро. Вони вміють зробити так, аби людина почувала себе особливо. Здається, стосунки будуть просто неймовірними. Але потім йде ще той сюжетний поворот.

Інколи проблема Близнюків у тому, що їхні почуття аж занадто мінливі. Ще вчора все здавалося яскравим та неймовірним. А вже зараз – нудно. Тому вони закохуються і розчаровуються однаково швидко.

Близнюки часто в пошуках веселощів, драйву та нових вражень. Але коли все стає просто стабільно, то хтось хоче "вистрибнути за борт".

Тому їм важливо навчитися пригальмовувати. Варто глибше пізнавати людину, а не лише орієнтуватися на перші відчуття.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Стрільці обожнюють життя. Вони по-справжньому його смакують. А ще – дуже легко закохуються. Але вони не готові входити в стосунки та віддавати свою свободу.

Астрологи вважають, що Стрільці часто кохають не просто людину, а ідею про неї – те, що вони придумали у своїй голові. Тому початок стосунків зі Стрільцями часто вибуховий, а вже далі все починає буксувати.

Стрільцям варто пам'ятати, що жодні стосунки не можуть бути пригодою 24 на 7. Їм важливо навчитися цінувати інші аспекти у стосунках.