Страшні марнотратники: хто зі знаків зодіаку витрачає багато грошей

Фінансова грамотність – це навичка, якій треба вчитися. Бо правильно розподіляти кошти вміють не всі. Деякі витрачають гроші направо і наліво.

Найбільшими марнотратниками серед знаків зодіаку є Леви, Раки та Стрільці. Для них не важливо, що буде завтра: коли мають кошти – живуть на повну та витрачають дуже багато.

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Лев

Ці люди витрачають все до останньої копійки. Коли в них є кошти – відвідують заклади, їздять в подорожі, купують дорогі речі. А коли немає – починають просити гроші у друзів та знайомих. Потім ці борги віддають місяцям.

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Рак

Раки – страшні шопоголіки. Їх краще не пускати в магазин, бо повернуться з порожніми кишенями. І назавжди ці покупки є виправданими: купують те, що подобається в моменті. А потім можуть шкодувати про витрачене, але коли стає пізно.

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Стрілець

Стрільці люблять мати вигляд дорого-багато. І щоб підтримувати цю розкіш, готові витрачати дуже багато грошей. Але річ у тім, що їх витрати значно перевищують доходи. Тож Стрільці не усвідомлюють, що витрачаючись на зовнішні атрибути, не мають можливості справді розбагатіти.

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