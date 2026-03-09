Астрологи розповіли, які знаки зодіаку завжди обирають контроль. Інколи вони самі через це й страждають, розповідає Collective World.

Травень

Народжені у травні перебувають під впливом Венери. Їх одразу видно за неймовірною наполегливістю та послідовністю. Попри це, вони можуть надто сильно прив'язуватися до зони комфорту.

Іноді це виглядає як бажання контролювати кожну деталь. Але насправді за цим стоїть потреба у стабільності та страх перед непередбачуваністю.

Серпень

Люди, які народилися у серпні, є природженими лідерами. Не дивно, що вони беруть на себе роль вожака, який веде усіх за собою. Саме тому інколи їх можуть вважати такими, що надто хочуть усіх контролювати.

Однак для серпневих контроль – не стільки про владу, як про бажання, аби все відбувалося по-їхньому. Коли ж вони вчаться більше приймати чужі ідеї, то ця проблема просто зникає.

Січень

Народжені у січні перебувають під впливом Сатурна – планети дисципліни та відповідальності. Вони дійсно амбітні і часто прагнуть контролювати процеси навколо, щоб досягнути бажаного результату.

Структура та порядок – їхня стихія. Та іноді вони занадто намагаються керувати людьми. Коли ж січневі вчаться делегувати та більше довіряти іншим, тоді ця проблема фактично "випаровується".