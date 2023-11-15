Язик як помело: які 3 знаки зодіаку не вміють зберігати таємниці

Деяким людям краще не довіряти свої секрети, якщо не хочете, щоб про них дізналися абсолютно всі. Астрологи назвали 3 знаки зодіаку, в яких чи не постійно чешеться язик.

Так, Близнюки, Стрілець і Лев нерідко не вміють тримати язик за зубами. Ці люди можуть розсекретити те, про що інші не мали знати, пише 24 Канал.

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Близнюки

Балакучі Близнюки можуть знайти мову з будь-ким. У цих людей підвішений язик. Однак, така особливість може мати й негативні наслідки. Народжені під цим знаком здебільшого не вміють зберігати секрети.

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Стрілець

Ці люди – авантюристи. Стрільці спонтанні та відкриті. Втім, природний ентузіазм і імпульсивний характер можуть ускладнювати збереження секретів. Представники цього знаку можуть часто відчувати потребу поділитися цікавою інформацією з іншими людьми.

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Лев

Горді Леви завжди прагнуть бути на першому місці. У гонитві за увагою вони можуть не стриматися, й розказати те, про інші взагалі не мали дізнатися.

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