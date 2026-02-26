Кохання насправді здатне творити неймовірні речі. Тож разом можуть бути навіть ті знаки зодіаку, які з точки зору астрології не надто підходять один одному, розповідає Your Tango.

Овен і Телець

Що тут сказати, і Овен, і Телець – надзвичайно вперті люди. Якщо кожен ще й починає впиратися у свою правду, то чекайте на довготривалі конфлікти, де ніхто не захоче зробити крок назад. Це ще та "вибухова" парочка.

Близнюки і Діва

Діва любить порядок, стабільність та відчуття контролю. Близнюки ж часто бувають ніби зовсім з іншої "галактики". Їхнє життя – це про постійні сюжетні повороти та спонтанність.

Ці розбіжності сповна проявляються під час спільного життя. Діва гостро реагує на дрібниці, а Близнюки не розуміють, чому партнера "заносить". Звідси й постійні конфлікти.

Лев і Діва

Обидва знаки зодіаку бувають аж надто вимогливими, що насправді не є проблемою. Леви люблять покомандувати та тримати усе під контролем. З часом вони можуть почати все більше тиснути та перегинати палку. Діви готові це терпіти, але до певного моменту. Потім стається зрив, який може стати останньою краплею.

Терези і Скорпіон

Терези насправді ненавидять конфлікти. Скорпіони ж тут зовсім на іншому боці. Вони завжди повні емоцій, а іноді здається, ніби спеціально провокують сварки. Такі розбіжності перетворюють життя пари на американські гірки. Буде як вдосталь пристрасті, так і багато взаємних звинувачень.

При цьому астрологи вірять, що насправді не буває знаків, які не підходять один одного. Якщо ви обоє готові слухати партнера, працювати над собою та любити один одного, то все у вас вийде.