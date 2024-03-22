Хоч до рани прикладай: 3 найдобріші знаки зодіаку

Деякі люди настільки добрі, хоч до рани прикладай. Цікаво, що найчастіше йдеться про представників трьох знаків зодіаку.

Так, Терези, Стрілець і Риби – найдобріші знаки зодіаку. Вони не залишать у біді, пише LifeStyle 24.

До речі Практично ніколи: 3 знаки зодіаку не сваряться з партнерами

Терези

Народжені під цим знаком зодіаку завжди готові прийти на допомогу. І йдеться не лише про близьких людей. Терези володіють природною здатністю розуміти почуття та потреби інших. Вони спокійні та надзвичайно добрі.

Зверніть увагу Ці 4 знаки зодіаку – помішані на грошах

Гороскоп для Терезів

А ви знали? Які знаки зодіаку найчастіше розчаровуються у стосунках

Стрілець

Стрільці – оптимісти, які намагаються зробити світ навколо себе кращим. Вони відкриті до нових знайомств і готові допомогти.

Дізнайтеся також Кому зі знаків зодіаку завжди важко знайти собі друга

Гороскоп для Стрільців

Важливо Найближчими днями 4 знаки зодіаку переживатимуть конфлікти: хто саме

Риби

Представники цього знаку є доброзичливими та співчутливими. Також Риби емпатичні. І хоча дуже часто живуть у власному світі, готові підтримати інших.

Гороскоп для Риб