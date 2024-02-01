Овен, Лев і Стрілець. Саме ці знаки зодіаку є найбільшими егоїстами, передає 24 Канал.

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Овен

Ці люди вперті та самовпевнені. Овни завжди вважають, що їхнє бачення ситуації є єдиним правильним.

Овни часто думають тільки про власні потреби та бажання. Віддають перевагу бути лідерами, втім, ігнорувати потреби інших.



Ці люди дуже амбіційні та наполегливі. Але їхня схильність до егоїзму може заважати взаєминам.

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Лев

У народжених під цим знаком зодіаку величезне его. Леви завжди думають про себе. Прагнуть бути в центрі уваги. Завжди й усюди на першому місці.

Вони можуть бути дуже самовпевненими, адже вірять у свою власну важливість та винятковість. Ігнорують потреби інших й намагаються якнайшвидше задовольнити свої.

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Стрілець

Стрільці багато думають про власні потреби та бажання. Також вони дуже цінують свою свободу та незалежність.

Ці люди схильні робити те, що їм до вподоби, при цьому не звертаючи достатньо уваги на потреби інших людей.

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