Названо найлінивіших знаків зодіаку: таких лише 3
Астрологи вважають, що сузір'я визначає риси людини. Так знак зодіаку може вплинути на те, лінива чи людина, чи ні.
Телець, Діва та Водолій – саме ці знаки зодіаку вважають найбільш лінивими, пише 24 Канал. Вони уникають обов'язків, а улюблене заняття цих знаків – лежати у ліжку.
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Телець
Тельці дуже цінують комфорт і не люблять виходити з цієї зони. Вони схильні до прокрастинації, тобто постійно відкладають потрібну роботу до останнього моменту.
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Діва
Діви ненавидять виходити з дому та обожнюють затишок у своєму помешканні. Хоч вони можуть поприбирати вдома, інша робота для них часто неприваблива.
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Водолій
Водолії ставлять у пріоритет свої розваги й задоволення, а не відповідальність та завдання. Особливо представники цього знака зодіаку не люблять прибирання.
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