Астрологи розповіли, які люди мають дійсно особливу ауру. Кожен з них особливий по-своєму, розповідає Collective World.

Квітень

Люди, народжені у квітні, це буквально вогонь у чистому вигляді. Вони – граційні та надзвичайно харизматичні. Поруч з ними завжди багато драйву та рішучості. З такими людьми хочеться бути поруч.

Серпень

Ауру людей, народжених у серпні, одразу помітно. Вони вміють бути в центрі уваги без особливих зусиль. Їхня присутність надихає. Але якщо вони без настрою, то краще з ними не задиратися!

Січень

Народжені у січні завжди виділяється своєю рішучістю та цілеспрямованістю. Якщо вони вирішили щось зробити, то підуть на це за всяку ціну. Часто їх вважають дещо холодними. Але вони просто вміло ховають свої емоції.