Люди, народжені в певні місяці, мають особливо сильний внутрішній стрижень. Вони не ламаються під тиском обставин, а можуть самі "зламати" обставини, розповідає Collective World.

Травень

Травневі зазвичай добре знають, чого вони хочуть у житті. Ці люди не люблять відступати від своїх рішень. Для когось це може виглядати як звичайна впертість, але часто саме вона і стає тим джерелом сили. Так само вони здатні довго триматися навіть в надзвичайно складних обставинах.

Листопад

Листопадові люди здаються сильними не просто так. Вони успішно проходять через кризові періоди та стають лише сильнішими. Якщо хтось ламається, то вони перезбирають себе наново.

Звісно, їм не завжди легко приймати зміни. Але вони здатні до них адаптуватися.

Грудень

Позитивне мислення – те, чим завжди виділяються люди, які народилися у грудні. Навіть коли навколо абсолютний хаос, вони є тим джерелом світла, яке допоможе усім. Інколи вважають, що зміни – це справжня стихія цих людей.

Січень

Їх складно вибити з рівноваги. Вони завжди зібрані та витримані. І найголовніше – мислять тверезо навіть у напружені моменти. Дисципліна та сильний характер допомагають тим, хто народився у січні, проходити фактично через будь-які життєві труднощі.