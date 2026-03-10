Тут одразу варто згадати про Венеру та Юпітер. Вони символізують удачу й процвітання. А знаки, що перебувають під впливом цих планет, як вхопляться за фортуну, так вже її і не відпускають, розповідає Collective World.

Читайте також Три знаки зодіаку піймають хвилю успіху вже цього тижня: чи є ви у списку

Травень

Народжені у травні часто є буквально магнітом для достатку та різних можливостей. Венера наділяє їх чарівністю, творчістю та вмінням притягувати позитив у їхнє життя.

Що найважливіше: їхня удача проявляється не лише в матеріальному сенсі. Вони також вміють знайти ту людину, з якою хочеться бути усе життя.

Серпень

Люди, які народилися у серпні, сповна насолоджуються енергією Сонця. Вони від природи впевнені у собі та вміють привертати увагу. Таке поєднання допомагає їм вибиратися навіть з дуже складних ситуацій та отримувати нові можливості.

Жовтень

Венера сильно допомагає тим, хто народився у жовтні. Інколи здається, що життя у них складається дещо легше, ніж для інших. Їхня сила – у вмінні зберігати баланс. Коли життя сповнене гармонією, то відкривається багато можливостей для достатку і щастя.

Грудень

Астрологи вважають, що фортуна насправді особливо любить тих, хто народився у грудня. Їхній покровитель – Юпітер, який відповідає за процвітання та великі можливості.

Ці люди не бояться діяти сміливо та ризикують, коли відчувають правильний момент. Саме такі рішення нерідко приносять їм справді великі перемоги.