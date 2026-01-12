Астрологи розповіли, яким знакам зодіаку варто піти у відпустку вже у січні. Якщо є можливість, вирвіться зі звичного життя хоча б на кілька днів. Дзвінки, різні завдання та обов'язки мають зачекати, розповідає 24 Канал з посиланням на Refinery.

Кому потрібно у відпустку?

Овен

Гороскоп для Овнів

Січень буквально тягне Овнів у різні боки. Вдома – багато емоцій та різних побутових питань, на роботі – відповідальність та потреба взяти себе в руки і перти вперед.

Ви дійсно звикли долати всі перепони, не озираючись назад, але цього разу тіло та психіка просять відпочинку. Якщо далі продовжите в такому темпі, то зовсім скоро прийде вигорання. І тоді точно нічого не встигнете.

Лев

Гороскоп для Левів

Леви увійшли в 2026 рік з потребою сховатися в тиші. Тіло буквально натякає, що потрібно відпочити та "переварити" усі ті події, які сталися упродовж останніх місяців.

Астрологи наполягають, що січнева відпустка для Левів фактично обов'язкова. Вам потрібні принаймні кілька днів без ніяких обов'язків та дедлайнів. Після такого перезавантаження ви повернетеся у звичний "королівський" стан з шаленою енергією.