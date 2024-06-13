Поширені закінчення українських прізвищ: в яких областях вони зустрічаються

Багато українських прізвищ мають закінчення -енко, до прикладу Тищенко, Бондаренко та Коваленко. У Чернігівській області – 30% населення, у Львівській – 4%, а загалом в Україні – лише 15%.

Поширеними також є прізвища з закінченням -ук – Кравчук, Дмитрук, Марчук. У Волинській, Житомирській та Рівненській областях вони належать 30% серед місцевих мешканців. Більше інформації – у матеріалі.

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Які закінчення мають українські прізвища

Серед слов'ян, зокрема й українців, зустрічаються прізвища з такими закінченнями: -ський, -зький, -цький. Їх також мають, наприклад, чехи та поляки. У список потрапили: Хорольський, Шпольський, Ніжинський, Уманський та Миргородський. Помітно, що вони утворилися від назв міст.

На Закарпатті часто можна почути іменникові родові імена – Дуб, Куниця, Колода, Стріха та Осика. Однак вони ще є на Полтавщині та інших регіонах.

Добірка українських прізвищ / Фото Freepik

Закінчення -но : Дахно, Махно, Тахно, Лахно, Вахно та Кахно.

: Дахно, Махно, Тахно, Лахно, Вахно та Кахно. Закінчення -ман : Бритьман, Бацман, Котьман, Сурман та Бікман.

: Бритьман, Бацман, Котьман, Сурман та Бікман. Закінчення -іон: Демідіон, Аріон, Завізіон та Фаріон.

Родові імена з закінченням -іон поширені на Полтавщині та Київщині. У першій області, до слова, є ще такі: Івер та Хавер.

На території України ще чимало прізвищ із закінченням -ра: Бандера, Петлюра, Шандра, Гелевера та Терефера. Їх носили й відомі українці.

Взагалі українські прізвища мають дуже давнє походження, яке дослідникам не завжди вдається розгадати. Вони, крім того, різноманітні, адже утворюються цікавими шляхами. Можуть, наприклад, походити від назви професії, особливостей зовнішності людини або її звичок та вподобань.