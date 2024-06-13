Распространенные окончания украинских фамилий: в каких областях они встречаются

Многие украинские фамилии имеют окончание -енко, к примеру Тищенко, Бондаренко и Коваленко. В Черниговской области – 30% населения, во Львовской – 4%, а в целом в Украине – только 15%.

Распространенными также являются фамилии с окончанием -ук – Кравчук, Дмитрук, Марчук. В Волынской, Житомирской и Ровенской областях они принадлежат 30% среди местных жителей. Больше информации – в материале.

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Какие окончания имеют украинские фамилии

Среди славян, в том числе и украинцев, встречаются фамилии с такими окончаниями: -ський, -зький, -цкий. Их также имеют, например, чехи и поляки. В список попали: Хорольский, Шпольский, Нежинский, Уманский и Миргородский. Заметно, что они образовались от названий городов.

На Закарпатье часто можно услышать существительные родовые имена – Дуб, Куница, Колода, Стриха и Осика. Однако они еще есть на Полтавщине и других регионах.

Подборка украинских фамилий / Фото Freepik

Окончание -но : Дахно, Махно, Тахно, Лахно, Вахно и Кахно.

: Дахно, Махно, Тахно, Лахно, Вахно и Кахно. Окончание -ман : Бритьман, Бацман, Котьман, Сурман и Бикман.

: Бритьман, Бацман, Котьман, Сурман и Бикман. Окончание -ион: Демидион, Арион, Завизион и Фарион.

Родовые имена с окончанием -ион распространены на Полтавщине и Киевщине. В первой области, к слову, есть еще такие: Ивер и Хавер.

На территории Украины еще немало фамилий с окончанием -ра: Бандера, Петлюра, Шандра, Гелевера и Терефера. Их носили и известные украинцы.

Вообще украинские фамилии имеют очень древнее происхождение, которое исследователям не всегда удается разгадать. Они, кроме того, разнообразные, ведь образуются интересными путями. Могут, например, происходить от названия профессии, особенностей внешности человека или его привычек и предпочтений.