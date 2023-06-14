10 рідкісних українських імен для дівчат, які знову стають популярними

Давні імена з глибоким корінням знову повертаються до моди, тоді як іноземні – відходять на другий план. Дізнаймося, які українські імена знову стають популярними.

Українці все більше повертаються до своїх традицій та звичаїв та обирають імена для своїх дітей, які мають давню історію. 24 Канал розповість, які рідкісні українські імена знову стають популярними.

До теми Що означає ім'я Роман: який характер у чоловіків з цим іменем

Рідкісні українські імена

Рута – ім’я єврейського походження, що означає “подруга” або “рудувата”. Рута вважається цінною лікарською рослиною з корисними властивостями.

Мира – давнє слов'янське ім'я, яке походить від слова "мир" та має значення "мирна" або "ладна".

Оріана – дослівно "оріянська жінка", "орійка". В українській міфології Оріана була країною орачів. Іноді це ім'я трактують як давню назву України. Також Оріана була богинею ранкової зорі у римській міфології.

Зореслава – жіноча форма чоловічого старовинного імені Зореслав. Утворилось від 2 слів "зоря" та "слава". Тобто, має значення "озорена славою" або "яка славить зорі".

Весна – слов'янського походження, що означає саму пору року. Це ім'я символізує пробудження природи після зими, початок чогось нового. Воно пов'язане зі зростанням, розквітом та відновленням.

Трояна – жіноча форма, похідна від чоловічого імені Троян. Це давнє слов'янське ім'я, що сформувалось від дієслова "троїти", "примножувати". Дотепер часто вживається у хорватській мові як "Troja".

Пава – утворилось від латинського імені Paulina. Це жіночий варіант від Paulinus, що походить від слова "paulus" – "маленький".

Зоряна – жіноче ім'я праслов'янського походження, що походить від слова "зоря", "зірка". Це ім'я було дуже популярним в часи до хрещення Східної Європи. Почало відроджуватись у 20 та 21 столітті.

Ведана – ім'я, що походить від слов'ян. Перекладається як "та, що все знає".

Меланія – жіноче християнське ім'я. Походить від однойменного латинського імені Melania, що у перекладі – "темна", "чорна". У католицизмі існує чоловіче ім'я Меланій.