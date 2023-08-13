Все, що ви посвятите в церкві має цілющі властивості, пише 24 Канал. На Маковія в церкві святять мед, мак, воду і трави з квітами.

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Цілющі властивості меду

Мед є ефективним при лікуванні анемії та для нормалізації рівня гемоглобіну у крові. Медом лікують дитячий кашель, додаючи його у молоко та теплу воду. Чай з медом користь приносить при лікуванні простудних та вірусних респіраторних захворювань.

Мед добре відновлює сили організму після перенесених захворювань. Він є корисним для печінки та підшлункової, є чудовим антидепресантом. Мед знижує тривожність та нормалізує сон.



Корисні властивості меду / Фото з Senfil.net

Він позитивно впливає на загоєння ран та виразок,його застосовують як лікувальний засіб при виснаженні та ослабленні організму. Мед натще нормалізує обмін речовин. Його використовують як швидкий енергетик для поліпшення загального самопочуття, зігрівання, збільшення природних реактивних сил організму.

Мед часто використовують косметологи. Вважається, що натуральна маска із меду з мигдалевою чи оливковою олією здатна творити дива буквально за пару використань, значно покращуючи колір обличчя та тонізуючи шкіру. Саме тому у лінійках по догляду за обличчям багатьох косметичних брендів можна зустріти маски, сироватки та креми з медом.

Що треба знати про різні види рослинного меду

Акацієвий мед. Має помірні проти­мікробні й протицистні властивості (вбиває мікроби та цистит одноклітин­них організмів). Загальнозміцнюючий і заспокійливий засіб. Рекомендується від безсоння, при жовчних, ниркових і шлунково-кишкових захворюваннях.

Липовий мед. Має антибактеріальні властивості. Незамінний при лікуванні нежитю, застуди, ангіни, ларингіту, тра­хеїту, бронхіту, запалення легенів, бронхіальної астми. Добрий серце- возміцнюючий засіб. Використовують при лікуванні запалень шлунково-киш­кового тракту, ниркових і жовчних за­хворювань, гнійних ран і опіків.

Гречаний мед. Антисептик, дієво лікує атеросклероз, трофічні виразки, гнійні рани, фурункульоз та інші захворюван­ня шкіри.

Соняшниковий мед. Рекомендується при лікуванні жовтухи, захворювань серця та раку шлунка, а також для профілактики порушень обмінних процесів в організмі та як загальнозміцнюючий засіб.