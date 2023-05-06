Слимаків точно не буде: засоби та рослини, які допоможуть позбутись шкідників
Коли слимаки починають атакувати наші грядки весною, то це явище не з приємних. Хочеться врятувати урожай від цих шкідників. Варто дізнатися, що посадити й чим удобрити грядку, аби злякати слимаків.
Нашестя слимаків доволі часто є гостями на городах весною. Їх варто позбутися, щоб зберегти урожай. Що треба садити та чим удобрювати, щоб відлякати слимаків – розповість 24 Канал.
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Що посадити, аби відлякати слимаків
Важливо зазначити, що жодна з цих рослин не є гарантією повного захисту від слимаків, але вони можуть допомогти зменшити їх кількість та зберегти ваші рослини.
- Базилік: слимаки не терплять запаху листя цієї рослини.
- Часник: його запах змусить слимаків покинути вашу грядку.
- Розмарин: аромат цієї пряності відлякує не тільки слимаків, а й багато шкідників.
- Шавлія. Аромат шавлії сприймається слимаками погано.
- М'ята: аромат м'яти лякає не тільки слимаків, але й багато інших комах.
- Рута. Ця рослина має дуже гострий запах, який змушує відступати більшість шкідників, в тому числі й слимаків.
Червона рута / Фото Corali.info
- Орегано: запах орегано відлякує слимаків.
- Салат. Він є прекрасним місцем для слимаків та вони часто їдять його, тому його можна використати як приманку. Якщо ви посадите салат поруч з більш цінними рослинами, слимаки можуть сконцентруватися на ньому, залишаючи ваші інші рослини у спокої.
Чим полити рослини, щоб відлякати слимаків
- Часник – хороший спосіб позбавитись слимаків. Треба додати 3-4 зубчики часнику в склянку води й залишити на декілька годин або навіть на ніч. Потім проціджуємо розчин та поливаємо ним рослини.
Слимаків дуже лякає негашене вапно. Треба посипати город вапном ввечері або вночі, коли шкідники вилазять, щоб поживитися. Пропорція: 20–30 грамів вапна на 1 квадратний метр. Варто зазначити, що такий метод діє тільки при контакті вапна з тілом молюска.
Гарним методом у боротьбі зі слимаками є сода. Потрібно покласти 1 столову ложку соди в склянку води. Можна розпочинати полив.
Одним із поширених способів позбутись слимаків є нашатирний спирт. Для цього треба розчинити 100-150 мілілітрів 10% нашатирного спирту в 10 літрах води. Спирт дуже швидко вбиває слимаків під час контакту, але ним треба обприскувати одразу після приготування.
- Мило – простий засіб, який легко приготувати. Розчиніть кілька крапель звичайного мила в склянці води. Також треба процідити розчин й все готово.