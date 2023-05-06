Слимаків точно не буде: засоби та рослини, які допоможуть позбутись шкідників

Коли слимаки починають атакувати наші грядки весною, то це явище не з приємних. Хочеться врятувати урожай від цих шкідників. Варто дізнатися, що посадити й чим удобрити грядку, аби злякати слимаків.

Нашестя слимаків доволі часто є гостями на городах весною. Їх варто позбутися, щоб зберегти урожай. Що треба садити та чим удобрювати, щоб відлякати слимаків – розповість 24 Канал.

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Що посадити, аби відлякати слимаків

Важливо зазначити, що жодна з цих рослин не є гарантією повного захисту від слимаків, але вони можуть допомогти зменшити їх кількість та зберегти ваші рослини.

Базилік: слимаки не терплять запаху листя цієї рослини.



Базилік / Фото Sad-fasad

Часник : його запах змусить слимаків покинути вашу грядку.

: його запах змусить слимаків покинути вашу грядку. Розмарин : аромат цієї пряності відлякує не тільки слимаків, а й багато шкідників.

: аромат цієї пряності відлякує не тільки слимаків, а й багато шкідників. Шавлія. Аромат шавлії сприймається слимаками погано.



Шавлія / Фото Youtube

М'ята : аромат м'яти лякає не тільки слимаків, але й багато інших комах.

: аромат м'яти лякає не тільки слимаків, але й багато інших комах. Рута. Ця рослина має дуже гострий запах, який змушує відступати більшість шкідників, в тому числі й слимаків.



Червона рута / Фото Corali.info

Орегано : запах орегано відлякує слимаків.

: запах орегано відлякує слимаків. Салат. Він є прекрасним місцем для слимаків та вони часто їдять його, тому його можна використати як приманку. Якщо ви посадите салат поруч з більш цінними рослинами, слимаки можуть сконцентруватися на ньому, залишаючи ваші інші рослини у спокої.

Чим полити рослини, щоб відлякати слимаків

Часник – хороший спосіб позбавитись слимаків. Треба додати 3-4 зубчики часнику в склянку води й залишити на декілька годин або навіть на ніч. Потім проціджуємо розчин та поливаємо ним рослини.



Зубці часнику / Школа життя

Слимаків дуже лякає негашене вапно . Треба посипати город вапном ввечері або вночі, коли шкідники вилазять, щоб поживитися. Пропорція: 20–30 грамів вапна на 1 квадратний метр. Варто зазначити, що такий метод діє тільки при контакті вапна з тілом молюска.

Гарним методом у боротьбі зі слимаками є сода. Потрібно покласти 1 столову ложку соди в склянку води. Можна розпочинати полив.



Сода / Фото Prom

Одним із поширених способів позбутись слимаків є нашатирний спирт. Для цього треба розчинити 100-150 мілілітрів 10% нашатирного спирту в 10 літрах води. Спирт дуже швидко вбиває слимаків під час контакту, але ним треба обприскувати одразу після приготування.



Спирт / Фото Tabletki.ua