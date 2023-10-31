Православний календар на листопад: як зміняться дати релігійних свят
31 жовтня 2023, 18:00Читать новость на русском
З 1 вересня 2023 року набув чинності новий церковний календар. Дати релігійних свят змінилися. Зокрема, тепер у листопаді відзначатимемо свято Андрія Первозванного, яке раніше припадало на 13 грудня.
У листопаді маємо немало церковних свят. Серед них – Собор Архістратига Михаїла, Святої великомучениці Катерини, святого апостола Андрія Первозванного. Коли саме відзначатимуть Андрія Первозванного та інші церковні свята – розповімо далі на сайті 24 Каналу.
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Церковні свята у листопаді
- 1 листопада – святих чудотворців Косми і Даміана.
- 2 листопада – мучеників Ахиндина, Пигасія, Аффонія, Елпідифора, Анемподиста та інших з ними.
- 3 листопада – оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді, мучеників Акепсима єпископа, Йосифа пресвітера і Аіфала диякона, преподобної княжни Анни, доньки князя Всеволода I Ярославича.
- 4 листопада – преподобного Йоаникія Великого, священномучеників Нікандра та Єрмея;
- 5 листопада – мучеників Галактіона та Епістимія.
- 6 листопада – святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського.
- 7 листопада – мученика Феодота Анкірського.
- 8 листопада – Собор Архистратига Михаїла.
- 9 листопада – ікони Божої Матері, іменованої "Скоропослушниця", преподобної Матрони Константинопольської.
- 10 листопада – мученика Ореста.
- 11 листопада – преподобного Феодора Студита, сповідника.
- 12 листопада – святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського.
- 13 листопада – святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
- 14 листопада – апостола Пилипа.
- 15 листопада – мучеників і сповідників Гурія, Самона і Авіва, перший день Різдвяного посту.
- 16 листопада – апостола і євангеліста Матвія.
- 17 листопада – святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського.
- 18 листопада – мученика Платона Анкірського, мучеників диякона Романа Кесарійського, отрока Варула, а також Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.
- 19 листопада – пророка Авдія, ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Утіха".
- 20 листопада – святителя Прокла, архієпископа Константинопольського.
- 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- 22 листопада – апостолів від 70-ти Филимона й Архипа та мучениці рівноапостольної Апфії, благовірного Ярополка, князя Володимиро-Волинського.
- 23 листопада – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського.
- 24 листопада – великомучениці Катерини.
- 25 листопада – священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.
- 26 листопада – преподобного Аліпія стовпника.
- 27 листопада – ікони Божої Матері "Знамення", великомученика Якова Персянина.
- 28 листопада – мученика Іринарха Севастійського і з ним святих семи дружин.
- 29 листопада – мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників.
- 30 листопада – апостола Андрія Первозванного.