Як пофарбувати крашанки: натуральні барвники для яєць, які точно є вдома

Великдень вже близько! Звісно, всім хочеться вразити рідних цікавими дизайнами крашанок. Магазинні харчові барвники можуть розфарбувати яйця в найрізноманітніші кольори, але так само яскравих барв можуть надати природні барвники. Нескладні домашні способи для фарбування великодніх яєць – далі.

Щоб отримати гарні крашанки можна навіть не йти до магазину, адже всі натуральні інгредієнти точно є у нас вдома. Такий спосіб фарбування яєць є безпечним, адже колір не перейде на білок яйця, як це трапляється з купленими барвниками, пише 24 Канал.

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Кольори можна отримати будь-які, щоб натуральний барвник добре ліг та вийшов яскравий, яйця перед фарбуванням потрібно знежирити, для цього просто протерти шкарлупу оцтом, спиртом чи горілкою.

Цибулеві лушпайки – помаранчевий та коричневий колір

Здавна відомий спосіб, при чищенні цибулі не варто викидати лушпайки, а збирати їх до Великодня. Варити все разом з яйцями, чим більше – тим інтенсивніший колір. Також можна спробувати такий спосіб із червоною цибулею, колір вийде відповідний.

Ромашка та куркума – жовтий колір

Чай з ромашки дуже корисний, також цими травами можна пофарбувати великодні яйця. Просто зварити одразу з ромашкою, краще взяти більше, як для дуже міцного чаю. Колір вийде ніжний блідо-жовтий.

Якщо ж хочеться яскравого жовтого, тоді на допомогу прийде куркума. Приправу потрібно прокип'ятити у воді 15 хвилин, приблизно 3 столові ложки на 1 літр, потім занурити вже зварені яйця та залишити на 15-20 хвилин.



Яйця пофарбовані цибулею та куркумою / Фото Pinterest

Буряк та вино – червоний та рожевий

Зробити крашанки яскравими також допоможе звичайний буряк. Потрібно вичавити сік зі свіжого овочу та замочити в ньому яйця на три або більше годин. Якщо ж колір потрібен менш насичений та ближчий до рожевого, так само замочити потрібно у червоному вині.

Ягоди – фіолетовий, бузковий, синій

Якщо в морозилці є запаси ягід, вони чудово підійдуть для забарвлення крашанок у нестандартні кольори. Чорниця, лохина, смородина, або навіть виноград. Також підійдуть свіжі ягоди, тоді відтінки вийдуть яскравіші, або для більш ніжних кольорів можна взяти варення. Все разом варити з яйцями. Так само отримати сині відтінки може допомогти каркаде.



Природні барвники для яєць / Фото Pinterest

Інші кольори натуральними барвниками вийдуть не яскравими та ніжними. Блакитний допоможе отримати синя капуста, а зелений – шпинат або петрушка. У відварах з овочів яйця треба залишити від 3-х до 24-х годин.

Автор: Діана Сікорська

Отримати цікаві візерунки можна різноманітним листям, його потрібно прив'язати марлею до яйця. Так само можна розмістити крупу – вийдуть крапочки. А для смужок – обмотати яйця ниткою чи мотузкою.