Не тримайте ці рослини у спальні: можуть викликати неприємні відчуття

Кімнатні рослини стали невід'ємною частиною будь-якого помешкання. Вони очищають повітря у приміщенні та створюють затишну й приємну атмосферу.

На жаль, не всі рослини можна ставити в домі, особливо в кімнаті, де ви спите. Це може викликати не лише погані відчуття, але й проблеми зі здоров'ям. Зібрали кілька рослин, які не варто ставити в помешканні.

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Молочай

У домашніх умовах вирощують безліч видів цієї рослини. За назвою можна здогадатися, що стебло цієї рослини містить білуватий сік, який вважається небезпечним для людини.



Молочай / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Сік молочаю спричиняє почервоніння на шкірі: іноді доходить й до отруєння. Тож краще не ставити молочай вдома, особливо, якщо маєте дітей або домашніх улюбленців. Бо вони можуть поранитися до його колючок.

Азалія

Азалія чи як ще кажуть, рододендрон має багато красивих відтінків, тому подобається багатьом людям. Але ми не задумуємось, що деякі види цієї рослини не такі вже й корисні. Йдеться про азалію Сімса.



Азалія / Фото Магазин "Камелія"

У соці листя азалії міститься речовина, яке спричиняє нудоту, хвороби травної системи та серця. Може дійти навіть до смерті.

Лілія

Лілія – дуже красива квітка, яка має багато прихильників. Однак, є певні особливості. Надворі вона – абсолютно нешкідлива, чого не можна сказати про приміщення.



Лілія / Фото "Мова Квітів"

Якщо залишити лілії в кімнатні, де ви будете спати, зранку відчуєте головний біль та відсутність сил. А все через вуглекислий газ у великій кількості, який виділяє азалія.

Кротон

Кротон особливий своїм красивим переходом кольорів від зеленого й аж до червоного. Також воно характерне своїми об'ємними листками та маленькими білими квіточками.



Кротон / Фото Flowers.ua

Але варто знати, що ця рослина містить отруйний сік. При контакті зі шкірою викликає опіки. Найгірша ситуація, коли він потрапить у кров або шлунок. Отруйність соку кротона настільки велика, що може призвести до смерті.

Орхідея

Загалом ця квітка не несе загрози для людини. До того ж вона має дуже красиві квіти. Однак, якщо тривалий час нюхати орхідею, у людини може з'явитися головний біль і запаморочення.



Орхідея / Фото "Флорамакс"

Вдихання цього запаху призводить до безсоння та дратівливості. Оптимально поставити орхідею біля робочого місця, але у жодному разі не в спальні.

До речі, є кімнатні рослини, які дуже швидко розмножуються листками. Там прості поради, як це зробити правильно.