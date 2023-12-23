Замість грошового дерева: 5 кімнатних рослин, які приваблюють у дім достаток
Грошове дерево або ж товстянка вже давно стала улюбленицею багатьох квітникарів. А все тому, що рослина має гарний вигляд у приміщенні. Однак, є інші рослини, які схожі до товстянки.
Люди зазвичай ставлять товстянку, оскільки вірять, що ця рослина приваблює у дім достаток і фінансовий успіх. Однак, не товстянкою єдиною. Ще кілька рослин, які залучають добробут у помешкання.
Актуально Як часто треба поливати ялинку, яку купили в горщику
Рослини, які можна поставити вдома замість товстянки
Заміокулькас або інша назва – доларове дерево. Йому не потрібно багато умов для розвитку. Найпростіше розмножувати заміокулькас живцями. Треба просто зрізати гілку з брунькою та закопати в ґрунт. Також важливо регулярно поливати доларове дерево. Однак, рослину не варто ставити, якщо ви маєте дітей або тварин, бо сік цієї рослини є отруйним.
Сансевієрія або як кажуть у народі, тещик язик. Це досить розповсюджена рослина. Деякі люди переконані, що сансевієрія залучає у дім достаток, тому ставлять одразу кілька таких вазонів. Варто сказати, що тещин язик додає затишку у дім.
Драцена, за словами езотериків, приваблює не лише багатство, а й сильну вдачу у будь-яких починаннях. Має вигляд пальми, тому стильно доповнює інтер'єр як у робочому кабінеті, так і в спальні. Кажуть, що драцена допомагає людині залишатися енергійною та бадьорою. До речі, драцена росте швидше, ніж пальма.
Філодендрон вважається довговічною рослиною, яка не потребує великого догляду. Тож буде гарною ідеєю поставити філодендрон замість грошового дерева. За фен-шуєм ця рослина є символом вогню.
Пахіра є досить екзотичною рослиною для України. Однак, попри це, вона подобається багатьом людям. До того ж квітка залучає багатство, достаток і позитивну енергетику.