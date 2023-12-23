Замість грошового дерева: 5 кімнатних рослин, які приваблюють у дім достаток

Грошове дерево або ж товстянка вже давно стала улюбленицею багатьох квітникарів. А все тому, що рослина має гарний вигляд у приміщенні. Однак, є інші рослини, які схожі до товстянки.

Люди зазвичай ставлять товстянку, оскільки вірять, що ця рослина приваблює у дім достаток і фінансовий успіх. Однак, не товстянкою єдиною. Ще кілька рослин, які залучають добробут у помешкання.

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Рослини, які можна поставити вдома замість товстянки

Заміокулькас або інша назва – доларове дерево. Йому не потрібно багато умов для розвитку. Найпростіше розмножувати заміокулькас живцями. Треба просто зрізати гілку з брунькою та закопати в ґрунт. Також важливо регулярно поливати доларове дерево. Однак, рослину не варто ставити, якщо ви маєте дітей або тварин, бо сік цієї рослини є отруйним.



Заміокулькас / Фото "Камелія"

Сансевієрія або як кажуть у народі, тещик язик. Це досить розповсюджена рослина. Деякі люди переконані, що сансевієрія залучає у дім достаток, тому ставлять одразу кілька таких вазонів. Варто сказати, що тещин язик додає затишку у дім.



Сансевієрія / Фото "Флоріум"

Драцена, за словами езотериків, приваблює не лише багатство, а й сильну вдачу у будь-яких починаннях. Має вигляд пальми, тому стильно доповнює інтер'єр як у робочому кабінеті, так і в спальні. Кажуть, що драцена допомагає людині залишатися енергійною та бадьорою. До речі, драцена росте швидше, ніж пальма.



Драцена / Фото "Мова Квітів"

Філодендрон вважається довговічною рослиною, яка не потребує великого догляду. Тож буде гарною ідеєю поставити філодендрон замість грошового дерева. За фен-шуєм ця рослина є символом вогню.



Філодендрон / Фото "Камелія"

Пахіра є досить екзотичною рослиною для України. Однак, попри це, вона подобається багатьом людям. До того ж квітка залучає багатство, достаток і позитивну енергетику.



Пахіра / Фото Flowers.ua