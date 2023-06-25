Топ-7 розкішних імен, які мають популярність у світі

25 червня 2023, 16:08
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Є батьки, які уважно відслідковують останні тенденції та хочуть бути на хвилі моди навіть у виборі імені для дитини. Ми їм у цьому допоможемо.

Коли батьки дізналися, що чекають на дівчинку, починають перебирати у голові найрізноманітніші варіанти. Які жіночі імена є популярними у світі – розповість 24 Канал.

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Світові імена для дівчат

  • Стверджують, що Катерина – ім'я грецького походження, утворене від імені Хайкатеріне зі значенням "вічно чиста". Варіантів цього імені надзвичайно багато у різних мовах.
  • Анна – жіноче ім'я, яке сформувалось від єврейського імені Ханна, що у перекладі – "благодать". Це одне з найпопулярніших імен у Європі: особливо в багатьох християнських країнах.
  • Ім'я Вікторія походить від однойменного слова "victoria", що означає "перемога". Вікторія також була римською богинею перемоги.
  • Аліна бере початок з давньогерманської мови. Воно сформувалось як скорочена версія імені Аделіна, що перекладається як "благородна", "піднесена".
  • На думку лінгвістів, ім'я Меліса взяли від давньогрецького відповідника, що означає "бджола". У міфології вона була німфою, яка нагодувала малечу Зевса молоком й медом. Також Меліса була богинею родючості.
  • Олександра – з грецької мови означає "захисниця", "надія", "відважна". Це жіноча форма чоловічого грецького імені Олександр, що перекладається "заступник людей".
  • Моніка має кілька версій походження. Деякі вважають, що воно з Давньої Греції та утворене від слова "монос" та означає "одна", "єдина". Другі кажуть, що це ім’я має латинські корені від "монео" та означає "надихати", "нагадувати". 

Автор: Вікторія Козар