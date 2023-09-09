Перелік найпопулярніших жіночих та чоловічих імен: тут може бути ваше

Тенденції обирати дітям ті чи інші імена, постійно змінюються. У 90-х роках дівчат називали Тетяна, Надія, Олена, Наталія, а хлопців – Микола, Володимир, Сергій.

Вибір імен для дітей змінюється з кожним роком. Зараз найпопулярнішими жіночими варіантами є Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дар'я, Вероніка, Поліна. А чоловічими – Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро. Артем, Олександр, Максим, Богдан, Назар, Дмитро. Цікаво, як змінювалась ця мода.

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Як змінювалась мода на імена в Україні

Зараз лідером рейтингу є ім'я Марія, так називаються понад 2 мільйони жінок в Україні. Друге сходинку посідає Ганна з кількістю імен у 1,7 мільйона. На перших сходинках рейтингу також Валентина, Ольга, Галина, Тетяна та Надія.

А от хлопчиків найчастіше в Україні називають Микола. Йдеться про цифру в 1,9 мільйона. Дуже поширеним є ім'я Володимир (1,7 мільйона) та Олександр (1,6 мільйона). Часто використовують й такі варіанти, як Іван, Василь та Сергій.

У XIX столітті на теренах українських земель були поширеними жіночі імена Марія, Марина, Анна, Анастасія, Катерина, Параскевія, Павлина, Віра, Надія, Христина.

Марія, Марина, Анна, Анастасія, Катерина, Параскевія, Павлина, Віра, Надія, Христина. На чоловічі імена мода була такою: Іван, Петро, Василь, Михайло, Олекса, Павло, Матвій.



Новонароджений хлопчик / Фото Canva

У XVII-XVIII столітті існували інші тенденції на вибір імен для немовлят. Тоді батьки називали хлопчиків Григорієм, Петром, Василем, Федором, Симоном, Панасом. А дівчаток – Євдокією, Ганною, Пріскою, Марією.

У кінці XVII століття було дуже популярно та актуально обирати новонародженим ймення київських князів. Йдеться про Володимира, Ярослава, Ольгу, Святослава.

Від чого залежав вибір імен

Насправді чинників, які позначаються на виборі імен для дітей, досить багато. Це можуть бути як історичні та культурні події, так і поради друзів, фільми, книги. Свого часу на це питання дуже вплинула політична ситуація в нашій державі. До прикладу, статистика 2005 року показує, що тоді дітей часто називали Віктор та Юлія.

На початку 2000-х поширеною практикою у деяких областях України було давати дітям русифіковані варіанти імен, зокрема, не Микита, а Нікіта, не Христина, а Крістіна. Попри існування українських версій імен, обирали тоді іноземні.

Зараз чимало батьків дає новонародженим саме звичні й традиційні імена. Тож такі варіанти, як Анна, Марія та Софія вже стали вічною класикою, яка завжди буде в моді.



Новонароджена дівчинка / Фото Canva

До речі, в державних органах досі помічають популярність імен від церковних свят, коли відзначають певних релігійних постатей. Зокрема, восени та взимку в Україні стає багато Андріїв, Михайлів, Романів та Микол.

Найпопулярніші жіночі та чоловічі імена в Україні