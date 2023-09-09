Выбор имен для детей меняется каждый год. Сейчас самыми популярными женскими вариантами являются Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина. А мужскими – Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Артём, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Интересно, как менялась мода.

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Как менялась мода на имена в Украине

Сейчас лидером рейтинга является имя Мария, так называются более 2 миллионов женщин в Украине. Второе место занимает Анна с количеством имен в 1,7 миллиона. На первых ступенях рейтинга также Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда.

А вот мальчиков чаще всего в Украине называют Николай. Речь идет о цифре в 1,9 миллиона. Очень распространено имя Владимир (1,7 миллиона) и Александр (1,6 миллиона). Часто используются и такие варианты, как Иван, Василий и Сергей.

  • В XIX веке на территории украинских земель были распространены женские имена Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Параскевия, Павлина, Вера, Надежда, Кристина.
  • На мужские имена мода была такой: Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса, Павел, Матфей.


Новорожденный мальчик / Фото Canva

В XVII-XVIII веке существовали другие тенденции по выбору имен для младенцев. Тогда родители называли мальчиков Григорием, Петром, Василием, Федором, Симоном, Панасом. А девочек – Евдокией, Анной, Приской, Марией.

  • В конце XVII века было очень популярно и актуально выбирать новорожденным имя киевских князей. Речь идет о Владимире, Ярославе, Ольге, Святославе.

От чего зависит выбор имен

На самом деле факторов, которые сказываются на выборе имен для детей достаточно много. Это могут быть как исторические и культурные события, так и советы друзей, фильмы, книги. В свое время на этот вопрос оказала большое влияние политическая ситуация в нашем государстве. К примеру, статистика 2005 года показывает, что тогда детей часто называли Виктор и Юлия

В начале 2000-х распространенной практикой в некоторых областях Украины было давать детям русифицированные варианты имен, в частности, не Никита, а Никита, не Кристина, а Кристина. Несмотря на существование украинских версий имен, выбирали тогда иностранные.

  • Сейчас многие родители дают новорожденным именно привычные и традиционные имена. Так что такие варианты, как Анна, Мария и София уже стали вечной классикой, которая всегда будет в моде.


Новорожденная девочка / Фото Canva

Кстати, в государственных органах до сих пор замечают популярность имен от церковных праздников, когда отмечают определенные религиозные фигуры. В частности, осенью и зимой в Украине становится много Андреев, Михайлов, Романов и Николая.

Самые популярные женские и мужские имена в Украине

  • Анна (Анна) и Владимир;
  • Мария и Николай;
  • София и Александр;
  • Елена и Иван;
  • Ирина и Василий;
  • Светлана и Сергей;
  • Татьяна и Андрей;
  • Наталья (Наталья) и Дмитрий;
  • Виктория и Максим;
  • Соломия и Виктор;
  • Анастасия и Степан;
  • Вера и Анатолий;
  • Надежда и Михаил;
  • Кристина и Петр;
  • Дарья (Дарина) и Назар;
  • Марина и Артем;
  • Ольга и Владислав
  • Екатерина и Марк (Марко);
  • Лидия и Юрий;
  • Оксана и Алексей;
  • Александра и Григория;
  • Вероника и Виталий;
  • Она и Игорь;
  • Марта и Олег;
  • Юлия и Валерий;
  • Людмила и Павел;
  • Нина и Роман;
  • Валентина и Матвей;
  • Ярослава и Даниил;
  • Диана и Денис.