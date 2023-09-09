Выбор имен для детей меняется каждый год. Сейчас самыми популярными женскими вариантами являются Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина. А мужскими – Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Артём, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий. Интересно, как менялась мода.
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Как менялась мода на имена в Украине
Сейчас лидером рейтинга является имя Мария, так называются более 2 миллионов женщин в Украине. Второе место занимает Анна с количеством имен в 1,7 миллиона. На первых ступенях рейтинга также Валентина, Ольга, Галина, Татьяна и Надежда.
А вот мальчиков чаще всего в Украине называют Николай. Речь идет о цифре в 1,9 миллиона. Очень распространено имя Владимир (1,7 миллиона) и Александр (1,6 миллиона). Часто используются и такие варианты, как Иван, Василий и Сергей.
- В XIX веке на территории украинских земель были распространены женские имена Мария, Марина, Анна, Анастасия, Екатерина, Параскевия, Павлина, Вера, Надежда, Кристина.
- На мужские имена мода была такой: Иван, Петр, Василий, Михаил, Олекса, Павел, Матфей.
Новорожденный мальчик / Фото Canva
В XVII-XVIII веке существовали другие тенденции по выбору имен для младенцев. Тогда родители называли мальчиков Григорием, Петром, Василием, Федором, Симоном, Панасом. А девочек – Евдокией, Анной, Приской, Марией.
- В конце XVII века было очень популярно и актуально выбирать новорожденным имя киевских князей. Речь идет о Владимире, Ярославе, Ольге, Святославе.
От чего зависит выбор имен
На самом деле факторов, которые сказываются на выборе имен для детей достаточно много. Это могут быть как исторические и культурные события, так и советы друзей, фильмы, книги. В свое время на этот вопрос оказала большое влияние политическая ситуация в нашем государстве. К примеру, статистика 2005 года показывает, что тогда детей часто называли Виктор и Юлия
В начале 2000-х распространенной практикой в некоторых областях Украины было давать детям русифицированные варианты имен, в частности, не Никита, а Никита, не Кристина, а Кристина. Несмотря на существование украинских версий имен, выбирали тогда иностранные.
- Сейчас многие родители дают новорожденным именно привычные и традиционные имена. Так что такие варианты, как Анна, Мария и София уже стали вечной классикой, которая всегда будет в моде.
Новорожденная девочка / Фото Canva
Кстати, в государственных органах до сих пор замечают популярность имен от церковных праздников, когда отмечают определенные религиозные фигуры. В частности, осенью и зимой в Украине становится много Андреев, Михайлов, Романов и Николая.
Самые популярные женские и мужские имена в Украине
- Анна (Анна) и Владимир;
- Мария и Николай;
- София и Александр;
- Елена и Иван;
- Ирина и Василий;
- Светлана и Сергей;
- Татьяна и Андрей;
- Наталья (Наталья) и Дмитрий;
- Виктория и Максим;
- Соломия и Виктор;
- Анастасия и Степан;
- Вера и Анатолий;
- Надежда и Михаил;
- Кристина и Петр;
- Дарья (Дарина) и Назар;
- Марина и Артем;
- Ольга и Владислав
- Екатерина и Марк (Марко);
- Лидия и Юрий;
- Оксана и Алексей;
- Александра и Григория;
- Вероника и Виталий;
- Она и Игорь;
- Марта и Олег;
- Юлия и Валерий;
- Людмила и Павел;
- Нина и Роман;
- Валентина и Матвей;
- Ярослава и Даниил;
- Диана и Денис.