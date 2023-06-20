Захистять від негативної енергетики: 10 дерев, які варто посадити біля будинку

Дерева потрібні на будь-якій ділянці, бо вони роблять тінь та приємно пахнуть. Більше того, кожне дерево має певну енергетику, яка впливає на нас.

Якщо посадити на своїй території деякі дерева – можна відвернути біди та негаразди, покращити атмосферу будинку. Які саме дерева можна саджати – підкаже 24 Канал.

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Які дерева слід посадити у дворі

Магнолії відома своєю ніжністю та красою квітів. Вони символізують гармонію, любов та красу. Саджання магнолії створює романтичну та затишну атмосферу в вашому дворі.



Магнолія / Фото Lviv-tourist.info

Ялівці вважаються символом вічного життя та захисту. Ці дерева здатні очищати повітря від шкідливих речовин та дарувати спокій, якого не вистачає шумним містам.



Ялівець / Фото "Матла Фловерс"

Якщо посадити клени біля будинку, вони будуть знімати негативну енергетику. Вони також додадуть чарівність у ваш двір своїм різнобарвним листям восени.



Клен / Фото Садовий центр "Садко"

Шипшина є красивою у будь-який сезон. У давнину вважалось, що це дерево привертає любов та покращує стосунки в сім'ї. Воно має лише добру та позитивну енергетику.



Шипшина / Фото Seeds

Акацію часто садять з метою поповнення в сім'ї. Вона допомагає побороти безпліддя. Тому якщо ви довго не можете зачати дитину, спробуйте посадити акацію.



Акація / Фото "Рослиновід"

Калина має велику популярність в народній культурі. Вона є символом краси, сили, здоров'я та щедрості. Використовується в різних обрядах та святкуваннях. Ягоди калини можна використовувати при застуді та деяких хворобах.



Калина / Фото "НТК"

Модрина особливо красива восени. Її варто посадити, якщо вас турбують сумніви чи страхи або ви є схильними до депресії. Вона ніби повертає втрачені сили та підвищує рівень енергії.



Модрина / Фото UB.UA

Горобина захистить ваш дім від різного чаклунства, нечистої сили та вроків. Якщо ви відчуваєте сильну негативну енергетику, то є сенс посадити її біля дому.



Горобина / Фото Садцентр "Далас"

Ялина – хороший варіант, хто постійно страждає через поганий настрій або депресивні стани, адже її аромат дуже бадьорить та додає сил.



Ялина / Фото "Таволга"

Груші – вдалий варіант для посадки біля будинку. Воно є символом материнства, стабільності та любові. Крім того, вона гарно пахне та дає плоди.



Груша / Фото "Рослиновід"