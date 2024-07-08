Яке релігійне свято у понеділок, 8 липня: що не можна робити в цей день, головні прикмети

8 липня християни вшановують пам'ять великомученика Прокопія. При народженні його назвали Неаній.

Прокопій жив у Єрусалимі за часів імператора Діоклетіана. У 303 році, коли почалися відкриті гоніння на християн, його відправили в Олександрію з завданням нещадно винищувати прихильників молодої релігії, пише Lifestyle 24.

Дивіться також Добірка прізвищ, які мають шляхетське або церковне походження: перевіряйте, чи є ваше

Що відомо про великомученика Прокопія

Погани ув'язнили Прокопія й вимагали, щоб він поклонився божкам. Проте він мужньо відмовився від цього, стійко визнаючи свою віру в Христа. У 303 році в Кесарії Палестинській йому відрубали голову. Прокопій став першим мучеником за Христову віру в Палестині.

Головні прикмети у цей день

На Прокопія вважається, що якщо у лісах наспіла чорниця, можна починати збирати озиме жито.

Погода в цей день визначає, якою буде погода 2 серпня на Ільїн день.

Якщо в цей день навіть новомісяччя, можна передбачити, яким буде серпень за погодою.

Не рекомендується купатися у Прокопія, оскільки це може розгнівати Водяного, який тоді потягне купальника у воду.

Якщо на Прокопія взяти колосок і заткнути його за пояс, це має захистити від болю у спині до кінця літа.

Якщо бджоли стають злішими, це означає, що скоро почнеться спека.

Що не можна робити у цей день