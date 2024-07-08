Прокопий жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, его отправили в Александрию с задачей беспощадно истреблять сторонников молодой религии, пишет Lifestyle 24.

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Что известно о великомученике Прокопии

Поганы посадили Прокопия и требовали, чтобы он поклонился божкам. Однако он мужественно отказался от этого, стойко признавая свою веру во Христа. В 303 году в Кесарии Палестинской ему отрубили голову. Прокопий стал первым мучеником за Христову веру в Палестине.

Главные приметы в этот день

На Прокопия считается, что если в лесах поспела черника, можно начинать собирать озимую рожь.

Погода в этот день определяет, какой будет погода 2 августа на Ильин день.

Если в этот день даже новолуние, можно предсказать, каким будет август по погоде.

Не рекомендуется купаться в Прокопия, поскольку это может разгневать Водяного, который тогда потянет купальщика в воду.

Если на Прокопия взять колосок и заткнуть его за пояс, это должно защитить от боли в спине до конца лета.

Если пчелы становятся злее, это означает, что скоро начнется жара.

Что нельзя делать в этот день