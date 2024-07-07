Це свято належить до рухомих і немає конкретної дати. Віряни сьогодні мають утриматись від буденної роботи та взяти участь у літургії, пише LifeStyle 24.

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Таїнство Євхаристії під час Тайної вечері

Свято Пресвятої Євхаристії з'явилось у ХІІІ столітті та має західне походження. Днем свята обрали саме четвер, коли хліб та вино перетворились на Тіло та Кров Ісуса Христа під час Тайної вечері. Воно символізує Безкровну Жертву на згадку Його Кровної Жертви на хресті.

Вважається, що під час прийому Євхаристії, людина наділяється особливим благословенням. Українська Греко-Католицька Церква відзначає це Свято від 1720 року.

Що сьогодні заведено робити

Потрібно піти до сповіді та очистити душу й думки від гріхів, а тоді приступити до Євхаристії;

Слід дотриматись Євхаристійного посту – утриматись від їжі та пиття впродовж години до прийняття Причастя;

Також варто освятити віночок, який плетуть з духмяних трав: чебрецю, м'яти, ромашки, деревію та інших рослин. За повір'ям, після освячення сила трав потроюється. Потім потрібно віночок повісити біля дверей чи вікон, щоб цілий рік оберігав родину від різних нещасть.

Головні заборони

Не можна сваритись і лаятись;

Не можна приступати до будь-якої роботи.

Що ще відзначають

Щорічно 7 липня відзначають День працівника природно-заповідної справи. Таке професійне свято запровадили у 2009 році. Передумовою відзначення цього дня, як професійного свята, став вагомий внесок у збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Також сьогодні відзначають День Військово-морських сил. Згідно з указом президента від 2015 року, свято почали відзначати в першу неділю липня.