За давньою традицією, сьогодні не варто замикати двері. Адже якщо прийде подорожній, то його обов'язково потрібно впустити до хати, нагодувати та допомогти, зазначає LifeStyle 24.

До речі Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті святого Прокопія Декаполіта

У часи, коли жив Прокопій, процвітало іконоборство. Ініціатором цього руху став візантійський імператор Лев III. Однак святий вважав, що вшановувати ікони потрібно, тому попав у немилість. За наказом правителя, спершу чоловіка били залізними прутами, а потім ув'язнили. Прокопія Декапотіла звільнили лише тоді, коли помер Лев III. Він відправився жити у монастир, а відійшов у засвіти вже у похилому віці.

Що не можна робити

Сьогодні не рекомендується далеко подорожувати. Якщо кудись поїдете, то не махайте нікому рукою на прощання, інакше прийде біда.

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено просити гроші у борг, бо будете це робити наступні декілька років.

Народні прикмети

Якщо побачите проліски, то вже можна починати працювати у полі.

Бруньки на вербі – до щедрого врожаю.

Якщо помітите граків у гніздах, то весна буде теплою.

Що ще відзначають

27 лютого відзначається Міжнародний день оптиміста. Цікаво, що це свято має ще одну дату – перший четвер лютого. На жаль, до наших часів не збереглася інформація, хто його запровадив.

Також щороку 27 лютого у різних країнах світу проходить День обізнаності про аносмію. Ця хвороба пов'язана з втратою нюху. Таку подію у 2012 році започаткував американець Даніель Шейн, який хворів на аносмію.