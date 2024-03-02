Яке свято 2 березня: чому сьогодні не можна займатися рукоділлям

2 березня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять священномученика Феодота Кіринейського. Він був єпископом у часи, коли правив імператор Лікінія. Останній виступав проти християнської віри.

Раніше люди у цей день працювали на городі, полі, в саду. Наприклад, обрізали та білили дерева або садили різноманітні культури, пише LifeStyle 24.

Важливо Як змінилися дати релігійних свят на березень 2024 року

День пам'яті священномученика Феодота Кіринейського

Феодот Кіринейський вірно служив християнській вірі, попри заборону імператора. Через це намісник Кіпру Савін якось наказав схопити чоловіка та привести до суду. Однак святий прийшов до нього сам. Тоді Феодота побили палицями, повісили на дереві, проколювали тіло гострими предметами, а після того кинули у тюрму.

Згодом священномученик знову зустрівся з намісником Кіпру, однак від християнської віри не відмовився. Єпископ піддався страшним тортурам. Він зміг повернутися у рідне місто лише тоді, коли свій дозвіл дав імператор Костянтин. Помер Феодот Кіринейський приблизно у 326 році.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та думати про погане.

Заборонено шити, вишивати та в'язати, інакше позбудетеся щастя й достатку.

Не варто нічого підіймати з дороги, наприклад, гроші.

Краще відкласти покупку нових речей на інший день.

Народні прикмети

Якщо вітер дутиме у південному напрямку, то чекайте на жарке літо.

У липні буде така сама погода, як сьогодні.

Якщо з дахів ще звисатимуть довгі бурульки, то весна затягнеться.

Якщо випаде сніг, то ще буде похолодання.

Що ще відзначають

Щороку 2 березня у світі відзначається Міжнародний день порятунку котів. Це свято запровадили зоозахисні організації. Сьогодні потрібно нагадати людям про те, наскільки важливо прихистити безпритульних котів.

Також на 2 березня припадає Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Його запровадили не так давно – у 2020 році. Ініціатором події став американський бренд молодіжного одягу Hollister. Підтримала започаткування такого дня Міжнародна асоціація із запобігання самогубства.