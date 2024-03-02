Раньше люди в этот день работали на огороде, поле, в саду. Например, обрезали и белили деревья или сажали различные культуры, пишет LifeStyle 24.

Важно Как изменились даты религиозных праздников на март 2024 года

День памяти священномученика Феодота Киринейского

Феодот Киринейский верно служил христианской вере, несмотря на запрет императора. Поэтому наместник Кипра Савин как-то приказал схватить мужчину и привести в суд. Однако святой пришел к нему сам. Тогда Феодота избили палками, повесили на дереве, прокалывали тело острыми предметами, а после того бросили в тюрьму.

Впоследствии священномученик снова встретился с наместником Кипра, однако от христианской веры не отказался. Епископ подвергся страшным пыткам. Он смог вернуться в родной город только тогда, когда свое разрешение дал император Константин. Умер Феодот Киринейский примерно в 326 году.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить и думать о плохом.

Запрещено шить, вышивать и вязать, иначе лишитесь счастья и достатка.

Не стоит ничего поднимать с дороги, например, деньги.

Лучше отложить покупку новых вещей на другой день.

Народные приметы

Если ветер будет дуть в южном направлении, то ждите жаркое лето.

В июле будет такая же погода, как сегодня.

Если с крыш еще будут свисать длинные сосульки, то весна затянется.

Если выпадет снег, то еще будет похолодание.

Что еще отмечают

Ежегодно 2 марта в мире отмечается Международный день спасения кошек. Этот праздник ввели зоозащитные организации. Сегодня нужно напомнить людям о том, насколько важно приютить бездомных кошек.

Также на 2 марта приходится Всемирный день психического здоровья подростков. Его ввели не так давно – в 2020 году. Инициатором события стал американский бренд молодежной одежды Hollister. Поддержала учреждение такого дня Международная ассоциация по предотвращению самоубийства.