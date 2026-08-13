Як розповідає Андріївська церква, цього дня православні віряни вшановують преподобного Максима Сповідника – богослова, мислителя та святого, який не зрікся своїх переконань навіть під загрозою заслання і смерті. А ще сьогодні завершується святкування Преображення Господнього, тож день вважається особливим для молитви, примирення та духовного очищення.

Яке церковне свято 13 серпня

За новим церковним календарем 13 серпня віряни вшановують преподобного Максима Сповідника. Він жив у VII столітті, був одним із найвидатніших богословів свого часу та все життя захищав православну віру. Через свої переконання святий пережив суди, заслання та переслідування, але не відмовився від власних поглядів.

Саме тому до Максима Сповідника й сьогодні звертаються з молитвами про зміцнення віри, мудрість, успіх у навчанні та духовну підтримку.

Навіщо сьогодні обходять дім з іконою

У народі 13 серпня називають Максимовим днем, і з ним пов'язано чимало цікавих звичаїв.

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Найвідоміший із них – обійти оселю з іконою, а в кутах будинку чи господарських приміщень покласти гілочки чортополоху або будяка. Наші предки вірили, що такий обряд захищає житло від усього злого та приносить у дім спокій.

Звучить трохи незвично, але погодьтеся: будяк у кутку має значно менше побічних ефектів, ніж нескінченні сімейні сварки.

Ще одна традиція цього дня – навести лад удома. Особливу увагу радили приділити коморам, горищам, льохам і господарським приміщенням. Можливо, саме час нарешті знайти ту коробку, яку ви шукаєте ще з минулого ремонту.

Що не можна робити 13 серпня

Окрім звичних церковних заборон на сварки, заздрість, плітки та лихослів'я, народні повір'я радять цього дня:

не згадувати старі образи та не розпалювати конфлікти;

не мститися й не відмовляти в допомозі;

не починати важливих нових справ;

не вживати алкоголь і продукти тваринного походження, адже триває Успенський піст.

Також вважалося, що 13 серпня варто попросити вибачення в тих, кого ви могли образити, і самому відпустити старі образи. Інколи це справді дешевше, ніж роки сімейної терапії.

Народні прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природою:

сильний вітер віщує дощовий вересень;

жовте листя на березі – до ранніх заморозків;

спекотний день обіцяє морозну зиму;

якщо вночі кричить сова – погода незабаром зміниться;

багато грибів у лісі – наступного року буде щедрий урожай хліба.

А якщо сьогодні вам трапився Максим – не забудьте привітати його з Днем ангела. І бажано без жартів про "максимальне" святкування – він їх уже точно чув.

Хто святкує День ангела 13 серпня

Цього дня іменини відзначають Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна та Єлизавета.

Яке ще свято сьогодні 13 серпня

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